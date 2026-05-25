WP раскрыла предварительные сроки открытия Ормузского пролива

«Согласно последнему предложению, подписанному дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней», — говорится в публикации.
Также предполагается, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. В газете указали, что предложение включает в себя подтверждение Ираном отказа от разработки ядерного оружия и согласие на утилизацию его запасов согласованным методом.
Президент США Дональд Трамп 24 мая заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана до подписания соглашения между сторонами. По словам американского лидера, переговорный процесс развивается конструктивно и организованно, однако американская сторона не намерена форсировать достижение договоренностей.
Агентство Tasnim 24 мая сообщило, что Иран не намерен соглашаться на досмотр своих судов со стороны США после снятия морской блокады. По его данным, в проекте возможного меморандума между Ираном и США отсутствуют положения о проверке или контроле иранских судов американской стороной после снятия ограничений.
Трамп 23 мая заявил, что сделка США и Ирана была в значительной степени согласована, а стороны обсуждают окончательные детали. Глава Белого дома добавил, что «в дополнение ко многим другим элементам соглашения» будет открыт для судоходства Ормузский пролив.