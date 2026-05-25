NYT: США и Иран пришли к принципиальному согласию по сделке

Как уточняет издание, сроки возобновления судоходства через пролив и снижения цен на нефть остаются неопределенными. Кроме того, не установлен формат контроля Ирана над водной артерией в случае заключения соглашения, пишет NYT.
Ранее телеканал Fox News информировал, что Тегеран дал принципиальное согласие на рамочную договоренность, а сторонам удалось подготовить ее на 95%. Как отмечал канал, президент США Дональд Трамп, вероятно, предоставит еще пять-семь дней для завершения работы над рамочным соглашением.
Американский лидер ранее заявил, что договоренности с Ираном пока в полной мере не согласованы. Он также сообщил, что поручил своим представителям не спешить с заключением сделки с Тегераном.