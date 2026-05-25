Атакованное ВСУ здание колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики является гражданским объектом, заявил шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.
«Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально», — цитирует его РИА Новости.
Халаф уточнил, что в здании очень много личных вещей детей.
24 мая представителям западной прессы в Старобельске показали обломки БПЛА, которыми ВСУ атаковали здания колледжа и общежития.
Ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али назвал удар украинских дронов по колледжу в Старобельске преступным фашистским актом.