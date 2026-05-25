Командир Неми: снайперы ВС РФ в связке с МОГ охотятся на дальние БПЛА ВСУ

Военный рассказал, что снайперские группы, состоящие из нескольких человек, полностью мобильны и могут выполнять задачи по охоте за дронами до семи дней.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские снайперы группировки войск «Север» ведут успешную охоту на украинские БПЛА дальнего действия. Как рассказал ТАСС командир группы снайперов с позывным Неми, имеющиеся прицелы и навыки позволяют им поражать дроны на большой высоте, действуя в связке с мобильными огневыми группами (МОГ) для борьбы с БПЛА в Курской области.

«Мы, снайперы, считаем, что максимально полезны в работе мобильных огневых групп по противодействию БПЛА противника. У нас для этого имеются средства наблюдения, прицелы, понимание баллистики пули и понимание корректировки», — сказал снайпер.

Он пояснил, что снайперские группы, состоящие из нескольких человек, полностью мобильны и могут выполнять задачи по охоте за дронами до семи дней.

«Мы мобильны, можем перемещаться на точки пролетов украинских дронов, и наши средства позволяют быстро разворачиваться, своевременно наносить поражение беспилотникам», — добавил он.

По его словам, работа этих групп осуществляется в полном взаимодействии с другими подразделениями МОГ, чтобы достигать максимально успешных результатов по уничтожению вражеских БПЛА дальнего действия.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
