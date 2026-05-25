Степашин высказался про будущее Зеленского и конфликт на Украине

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что считает судьбу Владимира Зеленского незавидной. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
По словам Степашина, украинский лидер, как он считает, сам понимает сложность своего положения.
Экс-премьер отметил, что Зеленский оказался в ситуации, при которой любое дальнейшее решение может иметь для него негативные последствия.
Степашин выразил мнение, что как продолжение боевых действий, так и возможное заключение мирных договоренностей станут для украинского политика тяжелым вариантом развития событий.
Он не уточнил, какие именно последствия имеет в виду, однако подчеркнул, что ситуация для Зеленского остается крайне сложной.
Ранее российские политики и представители власти неоднократно высказывались о перспективах урегулирования конфликта на Украине и возможных политических последствиях для украинского руководства на фоне продолжающихся боевых действий и международного давления.
