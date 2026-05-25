Дмитриев заявил, что Мерц добьётся успеха, если будет следовать его советам

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может добиться успеха, если будет следовать его советам.
Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что Германия рассматривает возможность увеличения выплаты для беженцев из Сирии за возвращение на родину до €8 тыс.
Дмитриев пояснил, что идеей выплачивать «каждому сирийскому беженцу €8 тыс. за выезд», Мерц следует его «рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре».
«Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира», — отметил он в соцсети X.
Ранее Мерц заявил о планах возвращения около 80% из 1 млн проживающих в стране сирийских беженцев на родину в течение следующих трёх лет.