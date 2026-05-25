Дмитриев считает, что Мерц добьется успеха, если последует его советам

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может добиться успеха, если будет следовать его рекомендациям на фоне возможного увеличения выплат сирийским беженцам за выезд из ФРГ.
Политик уточнил, что Мерц, выплачивая 8 тысяч евро каждому сирийскому беженцу за добровольный выезд, следует его прежним предложениям по вопросам реэмиграции, озвученным в ноябре.
Дмитриев отметил, что более крупные выплаты за возвращение мигрантов могут быть экономически выгоднее действующих миграционных программ ЕС и Великобритании.
«Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира», — написал он в социальной сети X.
Ранее KP.RU писал, что парламент Германии поддержал резолюцию, которая меняет подход к приему беженцев. Власти решили ужесточить контроль на границах, но при этом упростили трудоустройство для мигрантов.