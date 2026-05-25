Журналист Al Arabiya сделал вывод после поездки к колледжу в ЛНР

Шеф-корреспондент телеканала Al Arabiya Саад Халаф заявил, что удар по педагогическому колледжу в Старобельске пришелся по гражданскому объекту. По его словам, последствия атаки указывают на то, что здание не использовалось в военных целях.

Журналист рассказал, что лично посетил место происшествия и осмотрел разрушенное здание после удара.

Халаф отметил, что увиденная картина не оставляет сомнений в реальности произошедшего и не могла быть быстро инсценирована. По его словам, внутри находилось большое количество личных вещей учащихся.

Он также подчеркнул, что обстановка в колледже свидетельствовала о пребывании там гражданских лиц, в том числе детей.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз после посещения Старобельска также заявил, что удар по колледжу был преднамеренным. По его мнению, часть западных СМИ и представители ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

После трагедии в Старобельск прибыли десятки иностранных журналистов, которым показали последствия разрушений, а также ход поисково-спасательных работ и поврежденные помещения колледжа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

