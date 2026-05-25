WP: проект сделки США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней

По словам ее источника из числа сотрудников американской администрации, Вашингтон и Тегеран «выработали контуры меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление прекращения огня на 60 дней для достижения сторонами окончательных договоренностей о завершении войны в Иране на постоянной основе». В публикации уточняется, что США и Иран пока не подписали никаких документов. Власти исламской республики еще не дали окончательного согласия.
По словам дипломатического источника газеты, «после подписания меморандума о взаимопонимании Иран незамедлительно откроет Ормузский пролив и примет меры для возобновления судоходства в тех же масштабах, какие были до войны». Предварительные договоренности, как следует из материала, также предусматривают, что «Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан».
Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном. Ранее американский лидер уточнил, что США и Иран пока не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.