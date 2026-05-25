В МИД сообщили, что Россия и Украина ведут диппереписку через Минск

Полищук поблагодарил Беларусь за дипломатическое взаимодействие.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Украина продолжают дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Полищук выразил благодарность белорусской стороне и представителям других государств за содействие в обеспечении подобных процедур.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему открыта к переговорам. По его словам, Москва сохраняет приверженность мирному урегулированию на Украине и считает дипломатический путь приоритетным.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт подходит к концу. Он добавил, что готов к личной встрече с Владимиром Зеленским, однако только для подписания мирного договора.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
