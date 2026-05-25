В МИД сообщили, что Россия и Украина ведут диппереписку через Минск

Россия и Украина продолжают дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Полищук выразил благодарность белорусской стороне и представителям других государств за содействие в обеспечении подобных процедур.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему открыта к переговорам. По его словам, Москва сохраняет приверженность мирному урегулированию на Украине и считает дипломатический путь приоритетным.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт подходит к концу. Он добавил, что готов к личной встрече с Владимиром Зеленским, однако только для подписания мирного договора.