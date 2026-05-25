Россия в марте нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума

РИА Новости: экспорт ликера из ЕС в Россию достиг исторического максимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в три раза и достиг исторического максимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.

В марте 2026 года продажи европейского ликера в Россию выросли в 2,6 раза в годовом выражении — до почти 10 миллионов евро. При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%.

Кроме того, Россия в марте покупала у ЕС виски — на 19 миллионов евро, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Также объединение поставляло в РФ настойки, полученные из винограда — 5,02 миллиона евро (+34%), водку — 1,2 миллиона (в 1,6 раза больше), джин — 715,8 тысяч евро (-7%), ром — 610 тысяч евро (-23%).

Поставки других видов крепкого алкоголя составляют 3,4 миллиона евро — на 29% больше, чем годом ранее.

Больше всего в первом квартале в Россию из ЕС прибывало виски (46,8 миллионов евро), ликера (21,1 миллиона), настоек, полученных из винограда (17,5 миллиона), водки (2,7 миллиона), рома (почти 2 миллиона) и джина (1,7 миллиона).

