Житель Волчанска выжил после 20 ранений от преследовавшего его дрона ВСУ

«Я могу точно сказать, что меня атаковал украинский дрон. Это когда я был там в сентябре прошлого года. У меня было около 20 ранений. Залетел и приземлился. Так добивать пытались… В руках ни автомата, ничего не было — видно, что гражданский. Он (дрон — ред.) завис, посмотрел и пошел в атаку. Взлетел со стороны украинских позиций», — рассказал местный житель.