Врач Кииза: Эбола особенно опасна для беременных

Наибольшую угрозу лихорадка Эбола представляет для здоровья матери и плода, сообщил угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных этим вирусом.
Об этом Кииза рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что именно у беременных фиксируются самые высокие показатели летальных исходов. Заболевание нередко приводит к выкидышу или преждевременным родам.
По словам врача, вызываемые вирусом тошнота, диарея и кровотечение могут критически истощить организм будущей матери.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтверждённый.