FT: Си Цзиньпин решительно осудил Японию на переговорах с Трампом

Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити за милитаризацию страны.

Источник: Аргументы и факты

В ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита, по сообщениям источников, затрагивалась тема политики Японии. Об этом пишет Financial Times.

По данным собеседников, Си Цзиньпин подверг критике курс японского руководства на усиление военного потенциала, связав его с процессами ремилитаризации страны. Подобная позиция, как утверждается, была высказана в достаточно эмоциональной форме и стала неожиданной для американской стороны, поскольку вопрос Японии не значился в официальной повестке обсуждений.

Источники также сообщают, что именно эта часть переговоров оказалась наиболее напряженным эпизодом двухдневного саммита. В Вашингтоне, по их словам, не ожидали, что тема региональной безопасности Восточной Азии будет поднята в таком ключе в рамках диалога с США.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшая в Пекине, направила мировому сообществу четкий сигнал об ослаблении роли США.

