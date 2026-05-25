FT: Си Цзиньпин решительно осудил Японию на переговорах с Трампом

В ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита, по сообщениям источников, затрагивалась тема политики Японии. Об этом пишет Financial Times.
По данным собеседников, Си Цзиньпин подверг критике курс японского руководства на усиление военного потенциала, связав его с процессами ремилитаризации страны. Подобная позиция, как утверждается, была высказана в достаточно эмоциональной форме и стала неожиданной для американской стороны, поскольку вопрос Японии не значился в официальной повестке обсуждений.
Источники также сообщают, что именно эта часть переговоров оказалась наиболее напряженным эпизодом двухдневного саммита. В Вашингтоне, по их словам, не ожидали, что тема региональной безопасности Восточной Азии будет поднята в таком ключе в рамках диалога с США.
Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшая в Пекине, направила мировому сообществу четкий сигнал об ослаблении роли США.