Жительнице Владивостока, чей внук погиб на тюбинге, дали 1,5 года тюрьмы

В феврале СУСК сообщало, что на улице Карьерная во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом, получил тяжелую травму головы и скончался в машине скорой. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пресс-служба судов сообщала, что двоюродная бабушка ребенка, которая добровольно взяла на себя обязанность заботиться о его здоровье, не пресекла то, что он катался с горки в лесу на тюбинге.