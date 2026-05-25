«Русские могут». В США указали странам Прибалтики на место

Аналитик Макгрегор: США не вступятся за Прибалтику из-за ее провокаций против РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Если прибалтийские государства будут устраивать провокации против России, США проигнорирую статью пять устава НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? Почти ничего», — отметил он.

Макгрегор напомнил, что у России есть серьезное преимущество.

«Ведь если мы ввяжемся в войну на истощение с применением ракет, мы ее проиграем. Русские могут производить больше. Китайцы тоже могут производить больше. И уж точно Китай не будет просто стоять в стороне и смотреть, как мы пытаемся уничтожить или подавить Россию», — пояснил эксперт.

На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. В частности, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше