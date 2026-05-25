Axios: Трамп призвал мусульманские страны подписать Авраамские соглашения

Президент США Дональд Трамп, по данным источников, обратился к ряду мусульманских государств с призывом присоединиться к Авраамским соглашениям с Израилем в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном по иранскому урегулированию. Речь идет о расширении процесса нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, передает Axios.
Отмечается, что американский лидер в ходе контактов с зарубежными руководителями дал понять: после завершения конфликта вокруг Ирана он ожидает, что государства, не участвующие в существующих мирных соглашениях с Израилем, также присоединятся к этому формату и установят официальные отношения с израильской стороной.
По информации собеседников, среди адресатов инициативы оказались Саудовская Аравия, Катар и Пакистан, которые пока не имеют дипломатических связей с Израилем. Утверждается, что для их лидеров подобное предложение стало неожиданным, хотя в целом они выразили поддержку усилиям США по достижению соглашения с Ираном.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива.