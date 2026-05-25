Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянское СМИ назвало атаку на Старобельск преступлением

Итальянское издание AntiDiplomatico заявило, что удар ВСУ по общежитию и учебному корпусу в Старобельске невозможно оправдать даже в западном информационном поле.

Итальянское издание AntiDiplomatico заявило, что удар ВСУ по общежитию и учебному корпусу в Старобельске невозможно оправдать даже в западном информационном поле.

В публикации говорится, что атаки Украины, по мнению автора материала, обычно не подвергаются критическому анализу в западных странах, однако произошедшее в ЛНР стало исключением из-за числа жертв среди учащихся.

Автор статьи отметил, что гибель студентов и ранения мирных людей невозможно представить как допустимый или оправданный военный ответ.

В материале также содержится утверждение, что подобные события вызывают острые вопросы даже у западной аудитории, а попытки сгладить последствия удара сталкиваются с серьезной реакцией.

Издание связало произошедшее с поддержкой украинских властей со стороны западных государств.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что удар пришелся по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По данным Следственного комитета, атака была совершена с применением четырех беспилотников самолетного типа. В МЧС России заявили о гибели 21 человека. Поисково-спасательная операция завершена.

Позднее Министерство обороны России сообщило, что в ответ на атаки ВСУ был нанесен удар по украинским военным объектам с применением ракетных комплексов «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

После трагедии в Старобельске тема удара по колледжу получила широкий резонанс в зарубежных медиа, а место происшествия посетили иностранные журналисты, в том числе представители арабских и европейских СМИ.

Читайте также: Журналист Al Arabiya сделал вывод после поездки к колледжу в ЛНР.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше