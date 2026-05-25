Итальянское издание AntiDiplomatico заявило, что удар ВСУ по общежитию и учебному корпусу в Старобельске невозможно оправдать даже в западном информационном поле.
В публикации говорится, что атаки Украины, по мнению автора материала, обычно не подвергаются критическому анализу в западных странах, однако произошедшее в ЛНР стало исключением из-за числа жертв среди учащихся.
Автор статьи отметил, что гибель студентов и ранения мирных людей невозможно представить как допустимый или оправданный военный ответ.
В материале также содержится утверждение, что подобные события вызывают острые вопросы даже у западной аудитории, а попытки сгладить последствия удара сталкиваются с серьезной реакцией.
Издание связало произошедшее с поддержкой украинских властей со стороны западных государств.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что удар пришелся по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
По данным Следственного комитета, атака была совершена с применением четырех беспилотников самолетного типа. В МЧС России заявили о гибели 21 человека. Поисково-спасательная операция завершена.
Позднее Министерство обороны России сообщило, что в ответ на атаки ВСУ был нанесен удар по украинским военным объектам с применением ракетных комплексов «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
После трагедии в Старобельске тема удара по колледжу получила широкий резонанс в зарубежных медиа, а место происшествия посетили иностранные журналисты, в том числе представители арабских и европейских СМИ.
Читайте также: Журналист Al Arabiya сделал вывод после поездки к колледжу в ЛНР.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!