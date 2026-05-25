Меркурис оценил последствия удара российских ракет

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российский удар с применением ракетного комплекса «Орешник» продемонстрировал неспособность украинской системы ПВО полностью отразить атаку. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, последствия удара по объектам в Киеве оказались значительно масштабнее предыдущих атак. Он отметил, что российским силам удалось преодолеть систему противовоздушной обороны украинской столицы.
Меркурис также заявил, что произошедшее усилило опасения Владимир Зеленский относительно дальнейших действий России. Аналитик считает, что масштабы разрушений и характер удара могут повлиять на дальнейшие решения украинского руководства.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
В ведомстве заявили, что атака стала ответом на действия ВСУ и была направлена исключительно по военным объектам. Также подчеркивалось, что удары по гражданской инфраструктуре не планировались.
До этого власти ЛНР сообщили об атаке беспилотников ВСУ на общежитие Старобельского педагогического колледжа, где находились учащиеся. По официальным данным, в результате удара погиб 21 человек, еще десятки получили ранения.
После удара по украинским объектам тема эффективности систем ПВО и возможностей новых российских ракет активно обсуждается как в западных аналитических кругах, так и в украинских медиа на фоне продолжающегося конфликта.
