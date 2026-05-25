Юрист рассказала, какой срок грозит девушке, сделавшей кальян на куличе

В апреле Ксения Белоусова, находясь в баре на Сретенке в центре Москвы, сделала из кулича чашу для кальяна, свой перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.