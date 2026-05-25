Ляшок: накопительная пенсия вырастет до 1,9 тысяч рублей после индексации

Средний размер накопительной пенсии после августовской индексации составит 1,8−1,9 тыс. рублей в месяц, сообщил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Об этом Ляшок рассказал РИА Новости.
Социальный фонд России с 1 августа 2026 года повысит пенсионные накопления на 17,3%. Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1 600 рублей в месяц.
По оценке эксперта, после индексации выплата увеличится до 1,8−1,9 тыс. рублей. Он пояснил, что точный размер зависит от страховых взносов работодателей, которые делались с 2002 по 2013 год. С 2014 года отчисления на накопительную часть заморожены.
Сумму можно было увеличить за счёт добровольных взносов или средств материнского капитала. Мужчины получают доступ к накоплениям с 60 лет, женщины — с 55 лет.
Если общая сумма на счёте не превышает 439 776 рублей, она выплачивается единовременно. В противном случае назначается пожизненная ежемесячная выплата.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что некоторые категории граждан с 1 июня получат прибавку к пенсии. В первую очередь речь идёт о тех, кому в мае исполнилось 80 лет.