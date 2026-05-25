Трамп и Хаменеи пока не утвердили рамочное соглашение, пишут СМИ

«Хотя широкое рамочное соглашение было выработано, все еще требуется окончательное утверждение от Дональда Трампа и Моджтабы Хаменеи,… на что может потребоваться не один день», — пишет издание.
Источник в Персидском заливе заявил газете, что все региональные лидеры призвали Трампа принять предложение о прекращении огня, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана «готово на 95%», хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.