«Орешник» долетит в Лондон и Париж за 10 минут: главная новость СВО 25 мая

Российские военные использовали баллистические ракеты «Орешник» для нанесения ударов по военным объектам ВСУ на территории Украины. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что так РФ показала Западу, что может работать по предприятия из списка, ранее обнародованного Минобороны.
«Это была демонстрация и посыл Западу, что мы можем работать по тем заводам и предприятиям из списка, который Министерство обороны опубликовало, — по производствам, связанным с выпуском оружия для Украины, которое применяется против наших детей и мирных граждан. Это будет законно, это не будет нарушением международного права, учитывая, что удар по общежитию в ЛНР — это акт международного терроризма, спонсируемый западными производителями, западными компаниями и правительствами», — сказал Кнутов.
Военный эксперт уточнил, что практически все страны Европы попадают под возможность поражения «Орешником», до любой точки ракета будет лететь не более 10 минут.
«Учитывая дальность 5,5 тысячи километров, практически все страны Европы попадают под возможность поражения, может быть, за исключением Португалии. До Франции и Великобритании “Орешник” долетит однозначно. До Варшавы не больше, чем за 2 минуты, до Берлина — от 3 до 5 минут», — объяснил собеседник издания.
Кнутов подчеркнул, что из-за малого времени подлета ракеты системы ПВО в Европе не успеют среагировать.
«С момента выхода из транспортно-пускового контейнера до выхода в космос, то есть в самый уязвимый для ракеты момент, проходит очень мало времени. Нужно еще учитывать, что боевые блоки ракеты двигаются со скоростью 10−11 Махов, это гиперзвуковая скорость такого уровня, что сегодня даже близко не существует ракет-перехватчиков, которые могли бы отработать по “Орешнику”», — пояснил военнызй эксперт и добавил. — Даже думать о том, что кто‑то его попытается перехватить какими‑то ракетами или ещё чем‑то, — бесполезно. В перспективе, в случае размещения боевых лазеров в космосе, вероятность перехвата боевых блоков существует, но в настоящий момент вооружения, способного противостоять «Орешнику», нет", — сказал он.
Кнутов подчеркнул, что в современном мире «Орешник» неуязвим.
«Мы доказали, что “Орешник” является оружием, которое в ближайшие пять, а то и больше лет будет оставаться неуязвимым для систем ПРО стран НАТО. Удар по этим центрам в Европе может быть нанесён в считанные минуты», — подытожил он.