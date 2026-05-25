FT: Си Цзиньпин повысил голос на Трампа из-за премьера Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине выступил с критикой в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити в связи с ремилитаризацией страны. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на семь источников.

Источник: Reuters

Как уточнили собеседники издания, китайский лидер повысил голос, что стало неожиданностью для американских чиновников, поскольку данная тема не обсуждалась на встречах, предшествовавших саммиту. По словам нескольких источников, этот эпизод стал наиболее напряженным за два дня общения глав государств.

Согласно статье, Дональд Трамп в ответ выступил в защиту Санаэ Такаити, обосновав действия японской стороны якобы существующей угрозой со стороны КНДР.

24 мая агентство Kyodo также обратило внимание на данный момент. По его данным, Си Цзиньпин во время встречи с американским лидером заявил, что Такаити занимается «возрождением новой формы милитаризма».

