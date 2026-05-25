FT: Си Цзиньпин повысил голос на Трампа из-за премьера Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине выступил с критикой в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити в связи с ремилитаризацией страны. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на семь источников.