Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку.
Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.
«Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — приводит слова Вучича сербский телеканал N1.
Как сообщается, сербский лидер также заявил, что не намерен «сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич».
Помимо этого Вучич сказал, что правящая Сербская прогрессивная партия организует собрания с 26 по 28 июня. Как отметил президент, послания, направленные населению по итогам собраний, будут важнее числа пришедших.
Экс-президент Сербии Борис Тадич досрочно ушел в отставку в 2012 году, чтобы парламентские выборы в стране прошли совместно с президентскими. Местные аналитики полагали, что своим уходом Тадич хотел укрепить позиции Демократической партии, которую он возглавлял.