Президент Сербии Вучич заявил о возможном уходе в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 мая заявил, что согласится покинуть свой пост, если в поддержку такого решения выскажется минимум 300 тыс. человек в стране. При этом, если противоположное решение поддержат более 700 тыс. человек, то он не откажется от должности.