Президент Сербии Вучич заявил о возможном уходе в отставку

Президент Сербии Александр Вучич 24 мая в ходе визита в Китай сообщил, что в скором времени может уйти в отставку.

Источник: AP 2024

«Возможно, я скоро подам в отставку», — приводит его слова телеканал N1.

Вучич уточнил, что не собирается досрочно сокращать свои полномочия, как это ранее сделал экс-президент Борис Тадич.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 мая заявил, что согласится покинуть свой пост, если в поддержку такого решения выскажется минимум 300 тыс. человек в стране. При этом, если противоположное решение поддержат более 700 тыс. человек, то он не откажется от должности.

В ходе предвыборной кампании Пашинян неоднократно сталкивался с резкой критикой в свой адрес. Так, в ходе предвыборного митинга в Спитаке 19 мая Пашинян приказал сотрудникам полиции и службы безопасности удалить с мероприятия пожилого мужчину, который выразил недовольство его политикой.

