Вучич заявил о возможной отставке

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай сообщил, что скоро может подать прошение об отставке, сообщил сербский телеканал N1.
Об этом Вучич заявил, находясь с визитом в Китае. Второй президентский мандат политика истекает весной 2027 года.
«Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — привел слова Вучича телеканал N1.
В декабре в Сербии студенты на протестах собирали подписи за досрочные выборы.
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше