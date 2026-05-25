Дроны «Молния-2» уничтожили укрепленные укрытия ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Операторы беспилотников самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили укрепленные укрытия подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Один из расчетов беспилотных летательных аппаратов “Молния-2” в ходе выполнения боевых задач в Сумской области нанес точный удар по заранее разведанным укрепленным позициям противника в лесном массиве, где боевики ВСУ активно применяли средства радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны и БПЛА самолетного типа. В результате попадания цель была полностью уничтожена. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что применение ударного дрона позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника. Высокая автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование БПЛА «Молния-2» обеспечили успешность выполнения задачи.