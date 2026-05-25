Танки Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе разведки с БПЛА военнослужащие группировки “Восток” вскрыли место базирования вражеских пилотов в Запорожской области. Противник оборудовал замаскированные позиции в лесополосах, откуда вел запуск беспилотников для слежения и ударов по нашим передовым рубежам. Получив точные координаты, экипажи Т-80БВМ скрытно вывели машины на рубеж и отработали по укрытиям с закрытых огневых позиций. Серией точных попаданий 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами пункты управления беспилотной авиацией уничтожены», — информировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что после огневого поражения пункты управления БПЛА уничтожены. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована.