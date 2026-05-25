ВСУ потеряли за сутки от действий «Запада» 67 тяжелых гексакоптеров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 67 тяжелых боевых гексакоптеров и 54 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 67 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — информировал Шаров.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.