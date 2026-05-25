Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки «Восток» сорвали контратаку и ротацию ВСУ, уничтожив бронетехнику противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Разведывательный расчет БПЛА группировки “Восток” обнаружил выдвижение бронетехники и транспортных средств украинских формирований в Запорожской области. Противник предпринял попытку провести контратаку на наши позиции, а также осуществить подвоз резервов. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов и барражирующих боеприпасов “Ланцет”. Операторы нанесли серию ударов по перемещающейся технике противника на маршрутах выдвижения. Контратака и ротация противника сорваны», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что благодаря точной работе операторов беспилотной авиации уничтожены бронетранспортеры, боевые бронированные машины «Спартан» и «Козак», бронетранспортер М113, а также автотехника. Находившаяся в машинах живая сила украинских формирований ликвидирована.