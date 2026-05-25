Юрист Султанов: строительный мусор на участке нельзя выбросить в общий бак

На дачном участке важно разделять бытовой мусор, крупногабаритные отходы, строительный мусор и растительные остатки. Это разные категории, и порядок обращения с ними тоже разный, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.
«Обычный бытовой мусор — упаковка, пищевые отходы, предметы повседневного потребления — выбрасывается в контейнер для ТКО. Крупногабаритные отходы, например старая мебель, бытовая техника или отходы от текущего ремонта, нужно размещать не в обычном баке, а в бункере или на специально отведённой площадке», — заявил специалист.
По его словам, строительный мусор — кирпич, бетон, остатки кровли, утеплителя, оконные блоки, материалы после демонтажа или капитального ремонта нельзя просто оставить у контейнерной площадки или выбросить в общий бак.
«Для таких отходов нужно заказывать отдельный вывоз через специализированную организацию. Желательно сохранять договор, чек или акт — это подтверждение, что мусор передан законным способом. И, конечно, нельзя также превращать в свалку территорию за участком, обочину, лесополосу или земли общего пользования СНТ», — предупредил эксперт.
С ветками, спилами деревьев и кустарников тоже нельзя поступать по принципу «отнесу к контейнеру», добавил Султанов.
«Такие отходы не должны складироваться на площадках ТКО. Их можно компостировать, измельчать, вывозить отдельно или сжигать, но только при соблюдении противопожарных правил», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что ждёт оставляющих мусор на лестничной площадке.