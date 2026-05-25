Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили «Краснополем» опорные пункты ВСУ под Запорожьем

В Минобороны РФ сообщили, что находившаяся в укрытиях живая сила украинских формирований ликвидирована.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили в Запорожской области укрепленные опорные пункты ВСУ высокоточными корректируемыми боеприпасами «Краснополь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе воздушной разведки операторы группировки “Восток” выявили укрепленные опорные пункты украинских формирований в Запорожской области. Для гарантированного уничтожения сложных бетонных и земляных укрытий расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 “Мста-С” применили высокоточные корректируемые артиллерийские боеприпасы “Краснополь”, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в результате прямых попаданий укрепленные опорные пункты ВСУ полностью разрушены. Находившаяся в укрытиях живая сила украинских формирований ликвидирована. Использование управляемых боеприпасов «Краснополь» позволило артиллеристам выполнить огневую задачу максимально эффективно.

В ведомстве рассказали, что наведение снарядов по лазерному лучу, а также объективный контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с БПЛА.

