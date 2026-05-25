Американское издание оценило дальность российских ракет «Синева»

В публикации говорится, что ракеты используются на стратегических атомных подводных лодках проекта 667БДРМ «Дельфин», известных в классификации НАТО как Delta IV.
По оценке издания, дальность полета «Синевы» позволяет российским субмаринам не покидать арктические районы для выполнения задач по поражению целей.
Автор материала отметил, что это имеет особое значение для подлодок проекта «Дельфин», поскольку они считаются более заметными по сравнению с современными АПЛ проекта 955А «Борей-А».
В статье также подчеркивается, что одна субмарина проекта 667БДРМ может нести до 16 баллистических ракет.
Ранее российские стратегические силы провели учения с применением различных компонентов ядерной триады, в ходе которых использовались и ракеты «Синева».
Проект 667БДРМ остается одной из ключевых составляющих морской компоненты российских стратегических ядерных сил, несмотря на постепенное перевооружение флота на подлодки нового поколения типа «Борей-А».
Читайте также: Британский военный борт столкнулся со сбоем GPS возле границы с РФ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.