Судьба у украинского лидера Владимира Зеленского незавидная, и он прекрасно это понимает. Такое мнение в понедельник, 25 мая, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
— Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает, — сказал Степашин РИА Новости, отвечая на вопрос, что ждет украинского лидера.
По его словам, для Зеленского любое решение — продолжение войны или мир — самое худшее.
Отказ Зеленского от предложенного немецким канцлером Фридрихом Мерцем плана интеграции Украины в Евросоюз говорит о чрезмерной наглости киевского режима. Такое мнение в субботу, 23 мая, высказал депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 21 мая, заявил, что гибель Украины в исторической перспективе неизбежна. Он также заявил, что Киев живет за счет внешнего финансирования. По его словам, страна, которая не может существовать без внешних «вливаний», неизбежно утрачивает суверенитет.
Ранее Дмитрий Медведев также порассуждал о том, какое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал начавшееся расследование о легализации 460 миллионов гривен в отношении экс-главы офиса президента Андрея Ермака.