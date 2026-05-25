Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 21 мая, заявил, что гибель Украины в исторической перспективе неизбежна. Он также заявил, что Киев живет за счет внешнего финансирования. По его словам, страна, которая не может существовать без внешних «вливаний», неизбежно утрачивает суверенитет.