Дудаков: новые покушения на Трампа могут довести до гражданской войны в США

Несколько десятков выстрелов насчитали очевидцы рядом с Белым домом в Вашингтоне. Сотрудники Секретной службы предприняли необходимые меры предосторожности и переместили сотрудников резиденции в безопасное помещение. Стрелявший получил тяжёлое ранение в ходе столкновения, в результате которого скончался в больнице. По данным американских СМИ, стрельбу устроил 21‑летний Насир Бест, страдавший психическим расстройством и считавший себя Иисусом Христом. Ранее он нарушал запрет на приближение к территории Белого дома.
«Последнее покушение на Дональда Трампа всё же менее серьёзное, как бы это парадоксально ни звучало, чем то, что мы наблюдали раньше. Человека успели обезвредить ещё до того момента, пока он успел прорваться куда‑то в Белый дом. Он просто стрелял где‑то в непосредственной близости от ограды охраны Белого дома, поэтому, конечно, ему очень‑очень далеко было до американского президента», — отметил политолог‑американист Малек Дудаков в эксклюзивном интервью aif.ru.
Эксперт обратил внимание на серьёзное падение рейтингов американского лидера.
"Трамп своей политикой, конфликтом в Иране, миграционными рейдами и другими действиями настроил против себя немалую часть американского общества. Поэтому рейтинги у Трампа упали в последних опросах, они уже около 30%. Когда тебя, твою политику негативно воспринимает две трети населения Соединённых Штатов, нет ничего удивительного в том, что некоторые из них, радикализовавшиеся, попытаются с тобой собственноручно разобраться — либо из‑за Ирана, либо из‑за дела Эпштейна, либо из‑за каких‑то других факторов.
Учитывая обилие покушений на Трампа за последнее время, это уже превращается в некий спорт. Самые радикализовавшиеся, сошедшие с катушек персонажи начинают пытаться друг с другом соревноваться — кому же первому удастся до Трампа добраться. Рано или поздно, к сожалению, действительно есть риск того, что кому‑то из этих стрелков удастся всё‑таки до него добраться и, как минимум, ранить", — объяснил Дудаков.
По словам политолога, ранение Трампа может привести к очень тяжёлым последствиям для всей страны.
"Это будет очень драматичный момент, потому что если Трамп будет тяжело ранен или, не дай Бог, убит в ходе одного из таких нападений, Америка может оказаться на грани гражданской войны. Думаю, уровень политического насилия будет и дальше расти в условиях того, когда общество настолько наэлектризовано в Америке, там радикализация слева и справа происходит.
Я не исключаю попыток покушения на кандидатов на выборах в Конгресс, до которых остаётся менее пяти месяцев, а позже — и на тех, кто будет участвовать в президентской гонке 2028 года. Поэтому здесь риски для Соединённых Штатов, для американской политической системы крайне высоки", — поделился прогнозом эксперт.
Дудаков напомнил, что подобная ситуация уже складывалась в Америке во второй половине прошлого века.
"Последний раз такой взрыв политического насилия был характерен для Америки в 60‑е годы — после убийства Джона Кеннеди, потом убийства Мартина Лютера Кинга, Малкольма Икса, сенатора Бобби Кеннеди, который думал пойти на президентские выборы в 1968 году. Тогда, конечно, Америка тоже находилась в тотальном раздрае.
Сейчас, я думаю, ситуация с этим расколом гораздо более серьёзная, драматичная и трагичная для Америки, чем то, что было тогда, 60 лет назад. Риски для Трампа и для его сторонников очень‑очень большие", — резюмировал он.