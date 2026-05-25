Запад может начать смягчение санкций против России: когда ожидать послаблений

Запад уже в 2026 году может начать постепенно смягчать санкции против России по мере изменения геополитической обстановки. Об этом РИА Новости заявил глава РСПП Александр Шохин.
По словам политика, введенные на фоне конфликта на Украине санкции со временем могут быть ослаблены, если удастся добиться устойчивого урегулирования ситуации.
Шохин выразил надежду на постепенное восстановление нормальных торговых отношений и международных правил взаимодействия.
«Так что, безусловно, надеемся на то, что в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься», — подытожил глава РСПП.
Ранее KP.RU сообщал, что санкции против России являются незаконными, так как они не подтверждались ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на ограничения.