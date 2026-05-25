ВОЗ: угроза Эболы для мира остаётся низкой

Глобальный риск для населения планеты из-за вспышки лихорадки Эбола пока оценивается как низкий.
Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
Там признали, что нынешняя вспышка вызывает большую тревогу, особенно с учётом сложных условий, в которых она распространяется. Однако в глобальном масштабе ситуация под контролем.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтверждённый.