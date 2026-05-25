WP: Иран в рамках соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив

В докладе МАГАТЭ говорится, что общий запас обогащенного урана Ирана на 13 июня 2025 года оценивалось в 9874,9 кг. Из этого объема 9040,5 кг приходилось на уран в форме гексафторида урана, еще 834,4 кг — на уран в других формах. Обогащенный уран — это уран, в котором увеличена доля изотопа U-235, необходимого для работы ядерных реакторов, а при более высоком уровне обогащения — потенциально и для военных целей. В докладе МАГАТЭ указано, что 9040,5 кг иранских запасов приходилось на уран в форме гексафторида урана. Это химическое соединение, которое используют в газовых центрифугах для обогащения урана. Еще 834,4 кг находились в других формах.