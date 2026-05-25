Роскачество: сладкая газировка усиливает жажду в жаркую погоду

Утолять жажду газированными сладкими напитками не рекомендуется, так как они только усиливают её из-за большого содержания сахара.
Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
Специалисты объяснили, что сахар в составе газировки не помогает восполнить потерю жидкости, а, наоборот, провоцирует ещё большую жажду.
Эксперты напомнили, что в сутки организм в среднем теряет около двух литров воды. В жару и при физических нагрузках потери возрастают, поэтому пить нужно больше. Обезвоживание даже на 10% ведёт к утомляемости и ухудшению самочувствия.
Для утоления жажды в Роскачестве посоветовали пить воду, а также квас, который содержит углекислоту, аминокислоты и микроэлементы. Хорошо подходят чай и соки, причём последние рекомендуется разбавлять водой.
