Роскачество: сладкая газировка усиливает жажду в жаркую погоду

Утолять жажду газированными сладкими напитками не рекомендуется, так как они только усиливают её из-за большого содержания сахара.

Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

Специалисты объяснили, что сахар в составе газировки не помогает восполнить потерю жидкости, а, наоборот, провоцирует ещё большую жажду.

«В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, потому что они не утоляют, а вызывают жажду», — говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что в сутки организм в среднем теряет около двух литров воды. В жару и при физических нагрузках потери возрастают, поэтому пить нужно больше. Обезвоживание даже на 10% ведёт к утомляемости и ухудшению самочувствия.

Для утоления жажды в Роскачестве посоветовали пить воду, а также квас, который содержит углекислоту, аминокислоты и микроэлементы. Хорошо подходят чай и соки, причём последние рекомендуется разбавлять водой.

Ранее основатель кофейной компании Macondo Алехандро Хилон рассказал, что низкокачественный кофе вреден для здоровья и часто вызывает изжогу.