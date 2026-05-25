SIPRI: численность миротворцев упала до 25-летнего минимума

В 2025 году действовало 58 миротворческих операций в 34 странах мира — на три меньше, чем годом ранее. При этом 73% персонала были задействованы всего в пяти миссиях, четыре из которых проводились в странах Африки к югу от Сахары. В июле 2025 года миротворческие операции ООН столкнулись с дефицитом в $2 млрд, или более 35% от их общего бюджета в $5,6 млрд на 2024−2025 годы.