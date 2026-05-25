Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: глава Еврокомиссии посетит Литву, чтобы обсудить инциденты с БПЛА

В частности, визит будет посвящен укреплению совместных оборонных возможностей в рамках флагманских программ финансирования.

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 мая направится в Литву, чтобы обсудить с лидерами стран Балтии недавние появления дронов в их воздушном пространстве, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее информации, глава ЕК в ходе поездки встретится с лидерами балтийских стран для координации мер в связи с недавними инцидентами с дронами в их воздушном пространстве. Помимо этого, визит будет посвящен укреплению совместных оборонных возможностей в рамках флагманских программ финансирования и планирования Еврокомиссии, пишет газета.

20 мая в восточных районах Литвы и в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы полета в этом направлении БПЛА. Руководство страны было сопровождено в убежища. Остановилось движение поездов и самолетов. Закрылись крупные торговые центры. Больницы, школы были эвакуированы. Тревога продлилась около двух часов.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше