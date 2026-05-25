Politico: глава Еврокомиссии посетит Литву, чтобы обсудить инциденты с БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 мая направится в Литву, чтобы обсудить с лидерами стран Балтии недавние появления дронов в их воздушном пространстве, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По ее информации, глава ЕК в ходе поездки встретится с лидерами балтийских стран для координации мер в связи с недавними инцидентами с дронами в их воздушном пространстве. Помимо этого, визит будет посвящен укреплению совместных оборонных возможностей в рамках флагманских программ финансирования и планирования Еврокомиссии, пишет газета.
20 мая в восточных районах Литвы и в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы полета в этом направлении БПЛА. Руководство страны было сопровождено в убежища. Остановилось движение поездов и самолетов. Закрылись крупные торговые центры. Больницы, школы были эвакуированы. Тревога продлилась около двух часов.