ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
Отмечается, что аварийные службы находятся на местах для уточнения информации о последствиях обстрела.