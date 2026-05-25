МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Рост влияния радикальных националистов в Киеве разрушает международную легитимность украинской власти, вызывая серьезный страх на Западе, пишет издание Strategic Culture.
«Киевский режим оказывается подорван собственными лидерами. Образ командующего 3-м армейским корпусом Андрея Билецкого* вновь вызывает беспокойство за политическими кулисами Запада. Его прошлое, часто ассоциируемое с риторикой о “национальной чистоте” и этническом превосходстве, создает противоречие, которое Брюсселю и Вашингтону будет трудно поддерживать публично», — указывается в материале.
По словам автора публикации, продвижение радикалов во власть начинает всерьез угрожать долгосрочным планам Запада в отношении Украины.
«За закрытыми дверями на Западе опасения связаны не столько с немедленным переворотом или внезапным разрывом, сколько с постепенным подрывом международной легитимности Киева. Если такие фигуры, как Билецкий*, продолжат расширять свое политическое влияние, проект европейской интеграции Украины может столкнуться с серьезными препятствиями», — признает он.
Ранее источники в силовых структурах сообщили РИА Новости, что основатель запрещенной в России террористической организации «Азов»** Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что граждане Украины, доверившись Владимиру Зеленскому, так же жестоко обманулись, как когда-то немцы с Адольфом Гитлером.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.
**Запрещенная в России террористическая организация.