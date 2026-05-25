Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ланцет» уничтожил украинский ЗРК «Бук» в Запорожской области

Боевую задачу выполнили операторы беспилотника группировки «Днепр».

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Операторы ударного беспилотного аппарата «Ланцет» группировки войск «Днепр» уничтожили украинский самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При выполнении полетов в глубине территории, контролируемой ВСУ, операторы разведывательных беспилотников Zala группировки войск “Днепр” обнаружили выезжающий на позицию ЗРК “Бук”. Полученные координаты целей были переданы на командный пункт. Расчет ударного беспилотного аппарата “Ланцет” совершил точный заход и уничтожил выявленный объект», — информировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что корректировку огня и объективный контроль поражения обеспечили беспилотники Zala. Всего за неделю боевой работы подразделением уничтожено пять артиллерийских систем ВСУ.