«Ланцет» уничтожил украинский ЗРК «Бук» в Запорожской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Операторы ударного беспилотного аппарата «Ланцет» группировки войск «Днепр» уничтожили украинский самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При выполнении полетов в глубине территории, контролируемой ВСУ, операторы разведывательных беспилотников Zala группировки войск “Днепр” обнаружили выезжающий на позицию ЗРК “Бук”. Полученные координаты целей были переданы на командный пункт. Расчет ударного беспилотного аппарата “Ланцет” совершил точный заход и уничтожил выявленный объект», — информировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что корректировку огня и объективный контроль поражения обеспечили беспилотники Zala. Всего за неделю боевой работы подразделением уничтожено пять артиллерийских систем ВСУ.