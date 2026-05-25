Массированный обстрел Белгорода привёл к перебоям с водой и светом

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом проинформировали в оперативном штабе Белгородской области.
В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из-за ударов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Аварийные службы находятся на местах для уточнения информации о последствиях обстрела.
Ранее движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто в связи с атакой украинских беспилотников.