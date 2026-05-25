Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борт министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами у границы России

Times: борт с министром обороны Британии столкнулся с помехами у границы России.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, когда находился у границы России.

«Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал», — пишет издание.

Отмечается, что GPS-навигация самолета главы британского минобороны пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.

На борту вместе с Хили находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше