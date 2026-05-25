Президент Сербии заговорил о возможном уходе с поста

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что в ближайшее время может подать в отставку. Об этом сообщил телеканал N1.
По словам сербского лидера, он допускает возможность ухода с поста главы государства. При этом Вучич подчеркнул, что не намерен сокращать объем своих полномочий по примеру бывшего президента Сербии Бориса Тадича.
Также глава государства сообщил о предстоящих собраниях правящей Сербской прогрессивной партии, которые должны пройти с 26 по 28 июня.
Президент отметил, что главным итогом этих мероприятий считает не количество участников, а обращения и сигналы, которые будут адресованы населению страны. Второй президентский срок Вучича, согласно действующим правилам, завершается весной 2027 года.
В последние месяцы политическая ситуация в Сербии остается напряженной на фоне массовых протестов, споров вокруг внутренней политики и дискуссий о дальнейшем курсе страны в отношениях с Евросоюзом и международными партнерами.
