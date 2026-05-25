РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА обнаружил оборудованные опорные пункты и скопление живой силы украинских формирований в Запорожской области. Координаты целей были переданы расчетам реактивной артиллерии 312-го реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса. Получив боевую задачу, расчеты 220-мм РСЗО “Ураган” выдвинулись на огневую позицию, развернули боевые машины и нанесли массированный удар по заданным координатам», — информировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что благодаря точному огневому налету опорные пункты и пункты управления ВСУ уничтожены, линии снабжения перерезаны. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. Точная работа артиллерии обеспечила успешное продвижение штурмовых подразделений на этом участке фронта.