РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнила группировка войск «Восток».

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет БПЛА обнаружил оборудованные опорные пункты и скопление живой силы украинских формирований в Запорожской области. Координаты целей были переданы расчетам реактивной артиллерии 312-го реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса. Получив боевую задачу, расчеты 220-мм РСЗО “Ураган” выдвинулись на огневую позицию, развернули боевые машины и нанесли массированный удар по заданным координатам», — информировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что благодаря точному огневому налету опорные пункты и пункты управления ВСУ уничтожены, линии снабжения перерезаны. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. Точная работа артиллерии обеспечила успешное продвижение штурмовых подразделений на этом участке фронта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
