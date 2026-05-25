В ДРК число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900

Центром вспышки заболевания остается провинция Итури, отдельные случаи также зафиксированы в провинциях Северное и Южное Киву. Ситуацию осложняет то, что часть этих территорий находится под контролем властей ДРК, а часть — вооруженных группировок. По оценке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, вспышка лихорадки Эбола «разворачивается в общинах, которые и без того сталкиваются с нестабильностью, перемещением населения и хрупкими системами здравоохранения».